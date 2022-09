Sport: Cozzoli,tra principali obiettivi l'aumento dei praticanti

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Tra i nostri principali obiettivi ci sono l`aumento dei praticanti e sviluppare lo sport in ogni angolo del paese. E poi i giovani. Bisogna abbandonare i telefonini: tutto questo parte dalla scuola per cui noi abbiamo fatto un grande investimento. Mai più bambini senza sport in classe. Lo facciamo perché gli alunni si devono avvicinare allo sport". Lo ha detto il presidente e ad di Sport Salute, Vito Cozzoli, durante l`inaugurazione del Festival dello Sport a Trento. (ANSA).