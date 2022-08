Sport: Longevity Day a Ovindoli tra jogging e prevenzione

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Dopo la prima tappa alpina di Madonna di Campiglio la Longevity Run Summer Edition 2022 arriva quindi in Abruzzo. La manifestazione promossa dal Policlinico Gemelli per la prevenzione e lo stile di vita sano prenderà il via lunedì 22 agosto a Ovindoli in piazza San Rocco dalle ore 10 alle ore 18, mentre alle alle 11 sarà l'ora del jogging con madrina d'eccezione Sofiia Yaremchuk, vincitrice dell'ultima maratona di Venezia. L'evento si svolgerà in memoria di Stefano Faccia, giovane maestro di sci scomparso pochi mesi fa a soli 21 anni per una grave malattia.

Grande attesa dunque per l'evento di sensibilizzazione per uno stile di vita sano e attivo ideato e promosso dal professor Francesco Landi, ordinario di Medicina interna presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica e Direttore della UOC Medicina interna geriatrica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

Per ciascun partecipante alla Longevity Run gli specialisti del Gemelli valuteranno i principali fattori di rischio cardiovascolari quali il fumo, l'attività fisica, le abitudini alimentari, e sono state eseguite valutazioni dirette come la misurazione di peso e altezza con il calcolo dell'indice di massa corporea, la misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e del colesterolo. Inoltre, tramite questionari specifici sarà valutata la presenza di eventuali disturbi del sonno. Ma la manifestazione non è solo prevenzione, è anche sport, fattori che insieme rappresentano un binomio vincente a favore della salute. Oltre al villaggio della prevenzione spazio all'attività fisica. Attesi numerosi partecipanti alla Longevity run, la corsa non competitiva di 5 km aperta a tutti.

"La longevità si conquista passo dopo passo - spiega il professor Francesco Landi - e si basa su tre fattori principali: corretta alimentazione, sport e prevenzione sono la formula magica per invecchiare bene e in salute".

La Longevity Run Summer Edition si concluderà il 4 settembre a San Gabriele Piozzano, in provincia di Piacenza terza e ultima tappa della manifestazione. (ANSA).