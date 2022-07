Sport: Vezzali, pubblicato decreto contributi a gestori piscine

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Come promesso è stato pubblicato il decreto attuativo per l'erogazione di ulteriori 47 milioni a favore dei gestori di piscine e impianti natatori, aprendo ad una platea più vasta rispetto al precedente provvedimento. Il decreto per la distribuzione di ulteriori 53 milioni per i gestori di altri impianti sportivi è al vaglio della Corte dei conti. Sono convinta che a breve verrà registrato e pubblicato".

Lo afferma la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, in merito del contributo di 47 milioni per i gestori di impianti natatori.

Nel bando si ricorda che i beneficiari dovranno presentare le domande agli organismi sportivi affilianti - Federazioni, Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate - complete di tutta la documentazione a supporto. "Gli organismi affilianti dovranno presentare al Dipartimento per lo sport il prospetto delle domande pervenute e istruite positivamente, mediante compilazione del format allegato, corredato di tutta la documentazione a supporto", prosegue il bando. "Le ASD e SSD già beneficiarie dei contributi di cui al DPCM 18 gennaio 2022, dovranno inviare una nuova domanda solo in caso di variazione dei dati comunicati in precedenza, anche avendo riguardo ai nuovi criteri previsti dal DPCM 10 giugno 2022; in caso di mancato invio di nuova domanda, percepiranno il contributo sulla base dei dati già in possesso del Dipartimento per lo sport".

