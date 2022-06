Skate, giovani e street art, a Roma incontro con D'Agostino

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - C'è una connessione tra Street art, skate e cultura giovanile e a parlarne, domani pomeriggio allo Skate Park di Colle Oppio, a Roma, sarà Roberto D'Agostino, giornalista, fondatore del sito Dagospia ed esperto di arte di strada e arte contemporanea, con una 'lectio magistralis'.

L'evento "Shake your Skate, cocktail & roll", nell'ambito del World Street Skateboarding in corso nella Capitale, è in programma alle 18.30 ed è ad inviti ed aperto alla stampa. Al termine è previsto anche un dj-set: d'Agostino si esibirà alla consolle, animando lo skate park, tra musica e drink. (ANSA).