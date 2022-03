Football: Nfl, Tom Brady ci ripensa e torna a giocare

(ANSA) - NEW YORK, 13 MAR - Tom Brady ci ripensa. Il campione del football americano annuncia il suo ritorno in campo.

Brady, 44 anni, solo qualche mese fa aveva annunciato il ritiro. "Negli ultimi due mesi ho realizzato che il mio posto è ancora sul campo, non in tribuna. Quel momento arriverà ma non è ora. Torno a Tampa Bay per la mia 23ma stagione", ha twittato il quarterback della Nfl. (ANSA).