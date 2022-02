Pechino: biathlon; Hofer 4/o nell'inseguimento, oro Francia

(ANSA) - PECHINO, 13 FEB - L'azzurro Lukas Hofer ha chiuso al quarto posto la 12,5 km ad inseguimento di biathlon alle Olimpiadi di Pechino. L'oro è andato al francese Quentin Fillon Maillet, alla sua terza medaglia in questi Giochi invernali.

Medaglia d'argento per il norvegese Tarjei Boe e bronzo per il rappresentante del comitato olimpico russo Eduard Latypov, che è riuscito a resistere al ritorno di Hofer, autore di una prova senza alcun errore al poligono. (ANSA).