MotoGP: Martin in pole a Le Mans davanti a Bagnaia

Jorge Martin ha ottenuto la pole del GP di Francia della classe MotoGP. In 1'29"919 lo spagnolo del tem Pramac ha preceduto la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia e l'Aprilia di Maverick Vinales.

In seconda fila nella Sprint del pomeriggio e nella gara di domani partiranno le Ducati del team VR46 di Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, affiancate dall'Aprilia di Aleix Espargarò. Nel finale della Q2 cadute, senza conseguenze, per Martin e Bagnaia. L'esposizione delle bandiere gialle ha però impedito a Bastianini di migliorarsi. Per lui decima posizione al via. Con il tempo di 1'29"919 Martin è il primo pilota a scendere sotto l'1:30 a Le Mans.





