Djokovic ok dopo l'incidente, si allena al Foro Italico

Novak Djokovic sta bene e si allenerà alle 13 al Foro Italico. Dopo la borraccia che lo ha colpito in testa, caduta accidentalmente dallo zaino di un tifoso che si era sporto per cercare di salutare il campione, il numero uno al mondo ha passato una notte serena. La ferita alla testa, che non ha richiesto punti di sutura, non impedirà quindi al serbo di essere in campo già oggi, a pranzo, per il suo allenamento. La certezza del fatto che sia stato solo un incidente lo ha tranquillizzato, Djokovic è sereno ed è pronto ad affrontare, nella giornata di domenica, Alejandro Tabilo. Già nella notte il campione aveva cercato di tranquillizzare tutti attraverso un post pubblicato sui propri account social dando appuntamento proprio a domenica quando sarà di nuovo di scena sui campi degli Internazionali BNL d'Italia.

Video Internazionali: borraccia in testa, lieve ferita a Djokovic

