Australian Open, Sinner batte Schoolkate e vola al terzo turno

Jannik Sinner si è qualificato al terzo turno dell'Open d'Australia battendo l'australiano Tristan Schoolkate, ammesso al torneo con una wild card, col punteggio di 4-6, 6-4, 6-1, 6-3, in circa 2 ore e 45 minuti di gioco.

Al prossimo turno, il n.1 al mondo affronterà lo statunitense Marcos Giron, vincitore sull'argentino Tomas Etcheverry.

Il campione altoatesino ha ottenuto la 16/a vittoria di fila tra fine 2024 e inizio 2025, ma è stato costretto alla rimonta sull'australiano che a inizio incontro gli ha strappato per la prima volta un set dopo 29 che aveva conquistati consecutivamente. L'ultimo ceduto era stato al Masters 1000 di Shanghai.

Sinner ha raggiunto così per la quarta volta in carriera il terzo turno a Melbourne, dove l'anno scorso ha vinto il suo primo titolo in uno slam, seguito poi dall'Us Open.

"Questa è 'ultima stagione da coach di Darren Cahill" annuncia Sinner. "Lo aveva detto lui in un'intervista, non è una novità - ha aggiunto, ai microfoni di Eurosport, tradendo un certo imbarazzo - Poi vediamo".

Sinner è allenato da Cahill, in coppia con Simone Vagnozzi, da quasi tre anni; il coach australiano ad ottobre festeggerà i 60 anni.

