Australian Open: Musetti doma Shapovalov e conquista il terzo turno

Lorenzo Musetti è il primo italiano ad accedere al terzo turno di questa edizione degli Australian Open di tennis. Il 22enne carrarino n.15 al mondo ha lottato per tre set contro il 25enne canadese Denis Shapovalov (n.56), vincendo i primi due al tie break e dominando nell'ultimo: 7-6(7/3) 7-6(8/6) 6-2 il risultato finale. Il prossimo avversario di Musetti sarà il 22enne americano Ben Shelton (n.21), che ha battuto lo spagnolo Pablo Carreno Busta (n.182). Se supererà il secondo turno contro il danese n.13 al mondo Holger Rune, ai sedicesimi Matteo Berrettini (n.34) troverà invece il 25enne serbo Miomir Kecmanovic (n.51) che è riuscito eliminare il polacco Hubert Hurkacz (n.18).

Si ferma al secondo incontro il cammino di Lucia Bronzetti agli Open d'Australia. L'azzurra n.76 al mondo è stata battuta dalla romena Jaqueline Cristian, n.82, col punteggio di 7-5, 7-5. Era il quinto incontro tra le due, con l'italiana che si era imposta solo una volta, l'anno scorso. Al terzo turno, che raggiunge per la prima volta in un torneo dello slam, la 26enne di Bucarest affronterà la tedesca Eva Lys.

La polacca Iga Swiatek, numero 2 del mondo, ha conquistato facilmente l'accesso al terzo turno dell'Open d'Australia, battendo per 6-0, 6-2 la slovacca Rebecca Sramkova. Eliminata al terzo turno l'anno scorso a Melbourne, Swiatek per andare avanti dovrà battere la britannica Emma Emma Raducanu, campionessa dello Us Open 2021, e attualei n.61 del mondo, che ha sconfitto in due set (6-3, 7-5) la statunitense Amanda Anisimova. Nel torneo femminile, hanno raggiunto il terzo turno anche la statunitense Emma Navarro, testa di serie n.8, la kazaka Elena Rybakina (n.6) e la russa Daria Kasatkina (n.9).

