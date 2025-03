Europa League, Shomurodov al 93', Roma ribalta il Bilbao

Europa League, Roma batte Athletic Bilbao 2-1 nell'andata degli ottavi LA DIRETTA

Una bella Roma ribalta nel recupero un Athletic Bilbao più falloso che estroso nel primo round degli ottavi di Europa League. In un Olimpico pieno e imbandierato a festa, dopo un primo tempo tutto sommato noioso con l'unico vero squillo della traversa di Dybala succede tutto nella ripresa.

Gli spagnoli vanno in vantaggio subito con Inaki Williams apparso più brillante del fratello Nico, ma la Roma reagisce immediatamente con il pari di Angelino. Poi tante buone occasioni da una parte e dall'altra ma il match sembra non prendere una direzione precisa. Quando la partita appare ormai finita e indirizzata sul pari, arriva al 93' il gol di Shomurodov entrato nel secondo tempo al posto di Dovbyk. Un 2-1 che dà ai giallorossi un vantaggio non banale per la partita di ritorno tra una settimana in Spagna dove si deciderà la qualificazione. Ranieri schiera Baldanzi e Dybala a supporto di Dovbyk. Pisilli e Cristante a centrocampo, fuori Konè e Saelemakers. Celik nei tre di difesa dietro a Rensch. Valverde si affida a Sannadi davanti. Alle sue spalle il trio con Inaki e Nico Williams e Gomez.

Pronti via in un Olimpico raramente così spettacolare e colmo di bandiere per una partita inizialmente molto bloccata: entrambe le squadre sembrano molto attente difensivamente e poco efficaci quando si cerca di affondare. La prima vera chance è della Roma con Dovbyk che va via in profondità, ritorna sul destro ma scivola sul più bello e non trova la palla. Dalle parti di Svilar si va vedere anche il Bilbao con la sua stella Nico William pescata in area da un assist di tacco di Sannadi, ma Rensch è bravo a disinnescarlo. Spagnoli che nella prima frazione sembrano più preoccupati a distruggere il gioco (tre ammoniti) che a costruire nonostante l'estro sulle fasce regalato dai due fratelli Williams.

Nel finale del primo tempo una buona occasioni per parte: Roma vicinissima al vantaggio con Baldanzi che attacca la profondità entra in area scarica per Dybala che tira di prima intenzione e centra la traversa. Per gli spagnoli Inaki Williams si invola sulla destra, serve Sannadi che al centro dell'area di piatto mette a lato.

La ripresa comincia male per la squadra di Ranieri che va subito sotto subendo il gol del Williams meno famoso, Inaki: dagli sviluppi di un angolo, sponda di Paredes con Inaki Williams che irrompe sul secondo palo e porta in vantaggio l'Athletic. La Roma reagisce immediatamente con Baldanzi che si divora il gol del pari: Dybala lo serve e lui tutto solo in area calcia incredibilmente alto. Poi ci prova Pisilli con un bel tiro da fuori, mentre ci riesce Angelino che pesca il gol dell'1-1: percussione di Celik sulla destra, palla in mezzo, leggermente arretrata per l'unico spagnolo della Roma che calcia con il destro e batte Agirrezabala.

Raggiunto il pari Ranieri cambia: prima escono Baldanzi e Rensch, entrano El Shaarawy e Saelemaekers, poi con un Bilbao che sembra più tonico il tecnico giallorosso toglie Dybala e Dovbyk per Soulè e Shomurodov. E i giallorossi ricominciano a spingere andando vicini al vantaggio varie volte e fino alla fine sull'asse di destra Soulè-Saelemaekers, ma il gol non arriva. Quando il match sembra ormai concluso ecco come un fulmine e ciel sereno il gol di Shomurodov; imbucata di Soulè per Saelemaeker che serve l'uzbeko che manda in estasi l'Olimpico per una nuova serata europea da ricordare come quelle targate Mourinho.

Claudio Ranieri

Riproduzione riservata © Copyright ANSA