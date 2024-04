In campo Lazio-Juve, i bianconeri puntano alla finale di Coppa Italia DIRETTA

Lazio-Juve DIRETTA

A Roma la Juventus deve completare l'opera cominciata tre settimane fa: i bianconeri si presentano con due reti di vantaggio sulla Lazio, la finalissima di Coppa Italia è a un passo. "Sarà una sfida difficile, da dentro e fuori, e per andare avanti servirà una grande prestazione" dichiara Massimiliano Allegri alla vigilia dell'appuntamento. La sua squadra ha la possibilità di provare a mettere le mani su un trofeo, dall'altra parte però c'è anche il rischio di chiudere un'altra annata da 'zero titoli'. "Non dobbiamo avere nessuna paura, dobbiamo avere il desiderio di andare in finale e serviranno entusiasmo e determinazione" la ricetta dell'allenatore per strappare il pass per tornare a Roma il prossimo 15 maggio contro la vincente di Atalanta-Fiorentina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA