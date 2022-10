F1: a Singapore grande partenza di Perez, poi Leclerc e Sainz

Grande spunto di Sergio Perez in avvio del GP di Singapore di F1. Il messicano della Red Bull si è portato subito al comando, mentre Lewis Hamilton ha perso una posizione ed è quarto. Dopo il primo giro le Ferrari di Leclerc e Sainz sono seconda e terza, mentre Max Verstappen è decimo.

Pioggia forte a Singapore

Una pioggia molto forte si e' abbattuta sul circuito di Singapore, e al momento la partenza del Gp di Formula 1, prevista per le 14, e' ritardata in attesa di indicazioni certe della Fia. La direzione di gara ha annunciato che la nuova partenza del Gp di Singapore e' fissata per le 21.05 locali, le 15.05 italiane.