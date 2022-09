Serie A: Bologna-Empoli 0-1

Prima gara stagionale senza reti per Marko Arnautovic: Thiago Motta inizia l'avventura sulla panchina del Bologna con un ko. Ringraziano l'Empoli e Zanetti, che si prendono il primo successo stagionale, lasciando il Bologna a riflettere sul lavoro da fare per risolvere i problemi dopo l'esonero di Mihajlovic: non ultimo la dipendenza da Arnautovic e la necessità di trovare altre bocche da fuoco. Arnautovic si ferma al palo, Bandinelli ringrazia e non perdona, dopo che l'Empoli in realtà aveva graziato i rossoblù: per Thiago Motta inizia l'avventura sulla panchina del Bologna con il piede sbagliato. Il Bologna era a caccia di continuità di risultati dopo il successo sulla Fiorentina, mentre l'Empoli cercava la prima vittoria stagionale, chiamato a reagire al ko con la Roma all'interno di un tour de force che dopo la sosta la vedrà opposta a Milan e Torino. Missione compiuta. LA CRONACA

Thiago Motta ridisegna la sua squadra, in campo con il 4-2-3-1, con Medel in mediana, mentre Zanetti ripropone l'undici che ha impensierito Mourinho nell'ultimo turno con la sola eccezione di Bajrami al posto di Pjaca, date anche le numerose assenze (Akpa Akpro, Tonelli, Baldanzi, Destro Ebuehi e Stubljar): e l'Empoli riparte dallo stesso spartito, mettendo sotto in avvio i rossoblù, che faticano a trovare equilibrio e gli accoppiamenti negli uno contro uno a tutto campo, specie sulla catena di sinistra empolese, dove Parisi e Bandinelli trovano spazio per affondare. Gli ospiti hanno quattro clamorose occasioni nei primi dieci minuti, con i padroni di casa contratti e in bambola: dopo un minuto, sul cross di Bandinelli Satriano sbaglia la girata, mentre Lammers trova Skorupski a dirgli no sul colpo di testa, sempre su cross della mezzala. Ci si mettono anche gli errori individuali del Bologna a spianare la strada all'Empoli, con Cambiaso e Posch che sbagliano due retropassaggi, su cui Satriano e Lammers peccano di cinismo, lasciandosi ipnotizzare da Skorupski, il migliore del Bologna nel primo tempo con margine. L'Empoli non ne approfitta e il Bologna prova a prendere fiducia, con un paio di giocate di Barrow ad accendere Orsolini, che però spara fuori un colpo di testa da buona posizione e trova Vicario nella seconda occasione. Ma il match non si sblocca. Thiago Motta cambia e prova a sbloccare il Bologna, con gli inserimenti di Kasius e Dominguez e la mossa funziona, con Kasius che trova con un cross Arnautovic, che però non trova la porta confermando di non essere al meglio dopo una settimana condizionata da un problema muscolare, mentre un rigore per mani di Stojanovic e un'occasionissima di Orsolini vengono vanificate dal fuorigioco. Il Bologna cresce, ma nel momento migliore l'Empoli lo punisce: Henderson si inserisce, trova il cross basso per Cambiaghi che anticipa Posch, Skorupski esce a valanga, para il tiro ma non blocca e sulla respinta Bandinelli anticipa Kasius e segna il vantaggio degli ospiti, che gelano il Dall'Ara. Un minuto dopo, su azione di corner, arriva il cross di Cambiaso, ma il colpo di testa di Arnautovic sbatte sul palo. Rossoblù anche sfortunati, perché al 45' su corner di Cambiaso, Zirkzee sbatte sulla traversa. Bologna sconfitto, la crisi non è ancora archiviata.