In campo Sampdoria-Lazio 0-1 e Udinese-Fiorentina 1-0 LIVE

In campo Sampdoria-Lazio 0-1 DIRETTA, Udinese-Fiorentina 1-0 DIRETTA , Empoli-Verona 1-0 DIRETTA

Udinese che va negli spogliatoi in vantaggio per 1-0, gol nato dalla palla rubata di Deulofeu su Venuti, con lo spagnolo che regala a Beto la deviazione a pochi passi dalla porta. Fiorentina che ha sofferto molto il pressing ragionato dell'Udinese e la fisicità di Beto, trovando una sola vera occasione su angolo con Martinez Quarta, fenomenale il riflesso di Silvestri. Nel finale infortunio al ginocchio per Masina, uscito in barella: al suo porto Nuytinck.

Vantaggio meritato degli azzurri che, fin dall'avvio, mettono in difficoltà i gialloblu sul piano del ritmo. Baldanzi, tra i più attivi, sfiora il palo con un sinistro dal limite per poi dalla stessa zolla sbloccare il risultato con una conclusione tesa che piega le mani di Montipo. Ceccherini usa le maniere rudi per fermarlo, costringendolo ad uscire per infortunio.

I GOL

GOL! EMPOLI-Verona 1-0 al 26'! Rete di Baldanzi. Primo gol in Serie A per Baldanzi che esplode il sinistro dai 20 metri piegando le mani a Montipo.

GOL! Sampdoria-LAZIO 0-1 al 21'! Rete di Immobile! Invenzione pazzesca di Milinkovic-Savic che, con un colpo di tacco volante, manda in porta Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste non sbaglia a tu per tu con Audero, piazzando il rasoterra di destro alle spalle del portiere doriano.

GOL! UDINESE - Fiorentina 1-0 al 18'! Rete di Beto. Pressing di Deulofeu su Venuti al limite dell'area, l'ex Barcellona recupera e si invola, servendo alla sua punta il piú semplice dei palloni da insaccare davanti alla porta.