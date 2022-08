Prometeon Tyre Group approda nel calcio con il Parma di Buffon

Fischio d’inizio venerdì 12 agosto, quando il capitano Gigi Buffon e i suoi compagni in tenuta crociata inaugureranno allo Stadio Ennio Tardini di Parma il campionato di Serie B 2022/2023.

Sulle loro maglie il logo di Prometeon Tyre Group, l'azienda che produce e commercializza pneumatici, che debutta nel mondo del calcio come Main Sponsor di Parma Calcio. L’annuncio ufficiale in una conferenza stampa che precederà la partita. L’accordo che unisce PTG alla società calcistica ha una durata pluriennale e lo scopo, da un lato, di dare visibilità ancora maggiore al brand Prometeon e, dall’altro, di sostenere una delle più blasonate squadre italiane, che nella sua storia ha vinto tre Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa delle Coppe, due Coppe UEFA e una Supercoppa UEFA. Dopo Milan, Juventus e Inter, il Parma Calcio è infatti il quarto club italiano nella classifica generale UEFA per numero di successi.

“Con questo accordo facciamo il nostro ingresso in uno sport che muove la passione di milioni di persone in tutto il mondo, con una società dalle grandi tradizioni calcistiche e con chiare ambizioni per l’avvenire - afferma Roberto Righi, direttore generale di Ptg - Affiancheremo il Parma Calcio in un progetto di crescita che guarda al futuro, del quale condividiamo i valori e che si inserisce in maniera coerente nel percorso di sviluppo che Prometeon Tyre Group sta vivendo".