Coppa Italia: oltre 74mila tifosi al Meazza, incasso record

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Il primo sold-out di San Siro dopo il lockdown porta anche un record per gli incassi in Coppa Italia. Sono infatti 74.508 gli spettatori al Meazza per la sfida di ritorno tra Inter e Milan, con un incasso lordo pari a 4,15 milioni: si tratta della cifra dai maggiori incassi nella storia della Coppa Italia, superando Milan-Juventus (finale 2016 con 3,92 milioni di incasso) e Juventus-Napoli (finale 2012 con 3,87 milioni).

L'ultimo tutto esaurito era stato fatto segnare a San Siro il 13 febbraio 2020, quando al Meazza per Milan-Juventus sempre di Coppa Italia erano presenti 72.738 spettatori. (ANSA).