Serie A: Verona-Napoli 1-2, doppietta di Osimhen

Il Napoli ha battuto il Verona 2-1 in una partita della 29/a giornata della Serie A con una doppietta di Osiimhen La cronaca

Victor Osimhen, con una rete per tempo, regala al Napoli tre punti fondamentali per rispondere al Milan e tenere aperta la corsa verso lo Scudetto. Il Verona riapre la gara con Faraoni al 77' ma resta subito in dieci per il secondo giallo a Ceccherini. Nel finale, Mario Rui ed Elmas vanno vicini al tris azzurro mentre i gialloblu non riescono mai a rendersi davvero pericolosi per trovare il pareggio. A tempo scaduto arriva anche la doppia ammonizione per Faraoni a chiusura della giornata negativa dei padroni di casa. Napoli a quota 60 punti, meno tre dal Milan e due di vantaggio sull'Inter, in campo stasera a Torino. Il Verona resta a 41 e vede allontanarsi, forse definitivamente, la zona europea della classifica