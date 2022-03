'Bombardate Napoli' Striscione choc a Verona. Di Maio: 'Ripugnante'

E' diventato virale nelle ultime ore, su social, siti e chat dei tifosi del Napoli, lo striscione esposto a Verona e firmato 'Curva Sud'. Ci sono le bandiere di Russia e Ucraina e poi una serie di numeri che rappresentano le coordinate di Napoli, quasi una sorta di indicazione a 'colpire' la città mentre infuria la guerra. Numerosi i commenti. Lo scrittore Maurizio De Giovanni, su Fb, sottolinea: "il raffinato, intelligente e geografico striscione della curva veronese, che dà ai missili russo ucraini la corretta localizzazione dell'obiettivo. Per chi non lo sapesse, sono le coordinate della mia città. Sempre ammirevolmente pronti a cogliere elementi di stretta attualità per rinnovare la propria profonda idiozia razzista". "Solo per farci capire - conclude De Giovanni - con un plastico esempio a che punto può arrivare l'imbecillità (sub) umana, e come, in un cervello troppo angusto possano mescolarsi cose molto serie e fesserie". Lo striscione è apparso nei pressi dello stadio Bentegodi di Verona dove oggi alle 15 la squadra di Tudor ospita il Napoli di Spalletti. Lo striscione è stato esposto la notte scorsa all'esterno dello stadio di Verona, in uno dei parcheggi messi a disposizione degli ospiti. Sono in corso accertamenti sull'accaduto. La società scaligera al momento non ha commentato l'episodio

"Un messaggio ripugnante. Lo striscione contro Napoli e i napoletani esposto da tifosi, o presunti tali, dell'Hellas Verona è grave e va condannato da tutti, senza distinguo e senza giustificazioni. Questa guerra è reale, non è finzione, non è un gioco". Lo scrive su Facebook il ministro Luigi Di Maio. "È vergognoso il gesto ed è vergognosa l'intenzione di questi pseudo tifosi. Non c'è ironia, ma solo idiozia dietro questo striscione", aggiunge il titolare della Farnesina. "Le notizie che arrivano dall'Ucraina sono agghiaccianti, oggi è stato ucciso anche un giornalista americano, mentre svolgeva il suo lavoro. Ogni giorno il bollettino di guerra è sempre più allarmante. Bambini, donne, intere famiglie stanno perdendo la vita sotto i colpi mortali dell'esercito russo. Ripeto: serve immediatamente una tregua umanitaria, bisogna fermare questa guerra. Non è più rinviabile", aggiunge Di Maio nel post

il Verona condanna 'ogni forma incitamento all'odio' - Hellas Verona FC si fa portavoce, "oggi come sempre, di un messaggio di pace, condannando qualsiasi atto, gesto ed esternazione che possano generare - in qualsiasi forma e misura - incitamento all'odio, alla violenza e alla discriminazione". Lo afferma una nota diffusa dalla società dopo l'affissione la scorsa notte in un parcheggio adiacente allo stadio Bentegodi di uno striscione, firmato 'Curva Sud', in cui vi sono le bandiere di Russia e Ucraina e poi una serie di numeri che rappresentano le coordinate di Napoli, quasi una sorta di indicazione a 'colpire' la città mentre infuria la guerra.