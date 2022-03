Serie A: Fiorentina-Bologna, formazioni

''Abbiamo bisogno di tornare a vincere e a gioire e di dare un segnale a noi stessi reagendo agli ultimi tre risultati negativi''. Vincenzo Italiano suona la carica alla vigilia della gara interna con il Bologna: l'ultimo successo della Fiorentina risale al 20 febbraio contro l'Atalanta, da allora sono arrivate le sconfitte con Sassuolo e in Coppa Italia con la Juve e il pari casalingo con il Verona. ''Voglio una Fiorentina concentrata, aggressiva e concreta: siamo al completo e ci siamo preparati bene ma una squadra è forte quando riesce a indirizzare le sorti di una partita - l'ammonimento del tecnico viola - Il Bologna merita attenzione e ha giocatori come Arnautovic che è un campione''- l'avvertimento di Italiano che pungola da tempo i suoi esterni ad essere più incisivi: ''Chiamiamoli d'ora in avanti attaccanti - ha detto riferendosi a Nico Gonzalez e compagni - Devono aumentare la loro presenza in zona gol. Se cominceranno potremo ambire a qualcosa di importante.. Ridimensionati in caso di mancato successo? Abbiamo questa classifica perché abbiamo dimostrato di essere bravi e vogliamo rimanerci, però non dobbiamo avere l'ossessione di fallire. La squadra deve giocare spensierata e convinta della sua forza''. 25 i convocati compresi Bonavenura cui è stato stato scontato il 2° turno di squalifica, Odriozola e Nastasic reduci da problemi fisici.

Probabili formazioni di Fiorentina-Bologna.

Fiorentina (4-3-3): 1 Terracciano, 23 Venuti, 4 Milenkovic, 2 Quarta, 3 Biraghi, 5 Bonaventura, 18 Torreira, 10 Castrovilli, 11 Ikoné, 19 Piatek, 22 Gonzalez (69 Dragowski, 17 Terzic, 29 Odriozola, 98 Igor, 14 Maleh, 34 Amrabat, 32 Duncan, 7 Callejon, 8 Saponara, 33 Sottil, 9 Cabral, 91 Kokorin). All.: Italiano. Squalificati: nessuno. Diffidati: Amrabat, Castrovilli, Odriozola. Indisponibili: Nastasic.

Bologna (3-4-3): 28 Skorupski, 15 Mbaye, 17 Medel, 5 Soumaoro, 29 De Silvestri, 21 Soriano, 30 Schouten, 3 Hickey, 7 Orsolini, 9 Arnautovic, 99 Barrow. (12 Molla, 22 Bardi, 2 Binks, 4 Bonifazi, 35 Dijks, 71 Kasius, 14 Viola, 20 Aebischer, 32 Svanberg, 10 Sansone, 70 Raimondo, 91 Falcinelli). All.: Mihajlovic. Squalificati: Theate. Diffidati: Arnautovic, Sansone, Soriano. Indisponibili: Bonifazi, Dominguez, Kingsley, Santander, Vignato. Arbitro: Sacchi di Macerata. Quote Snai: 1,65; 4,00; 5,25.