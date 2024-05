Serie A: Lecce-Atalanta 0-0 DIRETTA e FOTO

Lecce-Atalanta 0-0 DIRETTA in campo per la 37esima giornata di Serie A

LA VIGILIA

Tra la finale di Coppa Italia con la Juventus e quella di Europa League col Bayer Leverkusen mercoledì a Dublino, la trasferta di Lecce all'Atalanta serve per i tre punti della qualificazione matematica alla prossima Champions League. In realtà ne basta uno a partita: dopo i salentini e il Torino, ci sarà anche il recupero con la Fiorentina il 2 giugno.

La squadra di Gian Piero Gasperini, sotto squalifica al "Via del Mare" e sostituito dal vice Tullio Gritti, punta a risparmiare molti giocatori chiave in vista dell'appuntamento più importante.

Assorbita la delusione della sconfitta nel trofeo nazionale, i nerazzurri possono contare nuovamente su Scamacca, assente per squalifica mercoledì scorso e probabilmente destinatario di uno spezzone al "Via del Mare". Mancano gli infortunati Kolasinac, recuperabile per Dublino, e De Roon, col secondo adattato ultimamente in difesa per sostituire il primo, più lo squalificato Koopmeiners, tornati a Bergamo giovedì.

Per De Roon, mediano di ruolo, stagione finita proprio all'Olimpico per la lesione del bicipite femorale sinistro. A sostituirlo, Leonardo Mendicino, 18 anni il 25 giugno, 4 presenze in Primavera e 21 nell'Under 23, 6 panchine in prima squadra con ingressi nei pressi del novantesimo il 14 dicembre col Rakow Czestochowa e il 4 febbraio in casa con la Lazio.

