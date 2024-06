In arrivo un anticiclone africano sull'Italia, temperature fino a 40 gradi. Cos'è un anticiclone?

Un anticiclone africano sta per conquistare la quasi totalità dell'Italia facendo schizzare le temperature fin quasi 10°C sopra la media del periodo, facendo registrare picchi di 40°C secondo le previsioni del sito www.iLMeteo.it. Nel frattempo oggi il bel tempo sarà prevalente con cielo sereno al Centro-Sud e poco nuvoloso al Nord.

L'escalation del caldo africano sarà inizialmente graduale fino a martedì con valori massimi attorno ai 32-34°C al Centro-Nord e superiori ad questi su Puglia, Sicilia e Sardegna. Da mercoledì e fino a venerdì ci sarà un'ulteriore intensificazione del calore. Le giornate più roventi sembrano essere quelle di giovedì 20 (solstizio d'Estate) e venerdì quando al Centro-Sud i valori massimi toccheranno punte di 39-40°C come a Roma, Napoli, Terni, Macerata, Firenze, al Nord anche a Forlì e Ferrara. Valori più alti (fino a 42-44°C) si registreranno invece nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Sul resto del Nord l'anticiclone non sarà così potente, quanto meno al Nord Ovest dove già da giovedì sera il tempo inizierà gradualmente a deteriorarsi. Le temperature su Piemonte e Lombardia si fermeranno attorno ai 29-31°C mentre sulla pianura del Nord Est toccheranno i 34-35°C, come a Bologna e Rovigo ad esempio.

Per quanto riguarda la durata di questa esplosione africana sembrerebbe - secondo le previsioni degli esperti - che già nel weekend del 22-23 giugno l'anticiclone possa iniziare a perdere di potenza con i primi temporali molto forti al Nord e un generale abbassamento delle temperature su tutte le regioni. Nel dettaglio: Lunedì 17. Al Nord: sole prevalente, qualche isolata pioggia solo sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: soleggiato, caldo intenso sulle Isole Maggiori. Martedì 18. Al Nord: tutto sole e caldo. Al Centro: ampio soleggiamento, caldo in aumento. Al Sud: soleggiato e caldo. Mercoledì 19. Al Nord: più nubi al Nord Ovest, sole altrove. Al Centro: sole prevalente, caldo a 35°C. Al Sud: caldo in aumento. Tendenza: ondata di calore sempre più forte con picchi di 40°C al Centro-Sud, ma peggiora al Nord Ovest.





Cos'è e come si forma l'anticiclone africano

L’anticiclone subtropicale africano, conosciuto per le grandi ondate di caldo che porta sull'Italia ogni anno, è un’area anticiclonica subtropicale continentale che, durante l'anno, interessa in modo permanente il deserto del Sahara e tutta l’Africa settentrionale, dove garantisce condizioni di bel tempo e stabilità atmosferica. L’anticiclone africano si sposta e grazie a dei precisi meccanismi e può migrare verso nord e poi nel Mediterraneo. Di solito questa risalita avviene quando si presenta la lacuna iberico/marocchina (una struttura di bassa pressione relativa in quota che si forma periodicamente, soprattutto nelle stagioni primaverili ed estive nell'oceano Atlantico a ridosso delle coste della penisola iberica e del Marocco)

Questa dinamica fa si che l’anticiclone subtropicale africano possa espandersi ulteriormente verso nord andando ad interessare l'Italia e l’Europa meridionale, portando stabilità a tutte le quote e andando ad eliminare completamente la formazione di nubi simili a cumuli.

In estate le risalite dell’anticiclone africano creano massa d’aria calda che, risalendo verso nord, dovranno scorrere sul mar Mediterraneo prima di arrivare sulle coste italiane caricandosi enormemente di umidità. Questo contribuisce a creare condizioni di caldo intenso e soprattutto afoso.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA