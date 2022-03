Conference League: Roma pronta per Vitesse, Mourinho teme campo

Prima l'Olimpico, ora il GelreDome. Josè Mourinho non sembra trovare pace e alla vigilia della sfida col Vitesse l'allarme lanciato dallo Special One è di quelli che fanno rumore. "Il campo non è da calcio. Non capisco come si possa giocare. E' in condizioni deplorevoli, mi ha ricordato le critiche che facevo a settembre all'Olimpico. E' un campo pericoloso per i giocatori" è l'accusa inviata dal portoghese a meno di 24 ore dal match che vedrà lo stadio sold out e con mille e duecento romanisti al seguito per quello che è il primo round degli ottavi di finale della Conference League.

Condizioni, quelle del terreno di gioco, che lo Special One non si aspettava, ma che comunque non gli hanno tolto il sorriso se non per qualche secondo. Escluso Spinazzola, infatti, il gruppo è al completo. Recuperato anche Zalewski che sabato contro l'Atalanta era stato costretto a uscire per una distorsione alla caviglia sinistra. Nulla di grave, in verità, perché nei giorni successivi non c'è stato bisogno di ulteriori accertamenti e nel giorno della rifinitura l'ex Primavera ha fatto il suo ritorno in gruppo per poi partire con il resto della squadra. Ai convocati si è aggregato anche il giovane Keramitsis e con questo gruppo Mourinho farà ritorno nella Capitale soltanto domenica sera perché dopo la sfida col Vitesse, la Roma si sposterà direttamente a Udine senza ripassare da Trigoria per evitare di disperdere ulteriori energie in giornate frenetiche e con tanti impegni ravvicinati.

Sbagliato, però, pensare al turn over. "Qualche valutazione verrà fatta solo in funzione della storia clinica dei calciatori e in relazione alla stanchezza" ha spiegato lo Special One.

Dunque sicuramente giocheranno Kumbulla e Mkhitaryan che riposeranno domenica per via della squalifica, mentre dietro Ibanez potrebbe concedere un turno di riposo a Smalling.

Oliveira e Maitland-Niles anche potrebbero avere una nuova chance dal primo minuto, mentre in attacco sono previsti straordinari per Abraham. A prescindere dai cambi, però, filtra comunque ottimismo da Mourinho. "Quello che sentiamo da dentro è che sono tutti in grande forma - ha continuato il portoghese-.

L'ultima gara è stata una delle poche dove avevamo cinque sostituzioni e per la prima volta avevamo una panchina di qualità. Oggi abbiamo una rosa forte, unita. In questo momento sono contento dei giocatori, non possiamo parlare di turn over".

Anche perché gli obiettivi sono chiari e li ha tracciati Karsdorp in conferenza. "Dobbiamo provare ad arrivare quarti e a vincere la Conference League".