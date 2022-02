Serie A: Salernitana-Milan, formazioni

Inizia subito con una salita ripidissima l'avventura campana di Davide Nicola che domani sera all'Arechi incrocerà il Milan. Un testa-coda durissimo per l'allenatore della Salernitana che dovrà fare i conti anche con la sfortuna. Simone Verdi, elemento subito decisivo nelle prime due giornate in granata (due gol ed un mezzo assist) non è stato convocato per un affaticamento muscolare. Ai box anche Norbert Gyomber, alle prese con un problema dello stesso tipo. Le alternative, tuttavia, non mancano (24 convocati, andrà in tribuna il terzo portiere Fiorillo), anche se non è ancora del tutto chiaro come si schiererà in campo la Salernitana. Nicola, anche durante la conferenza stampa di presentazione tenuta mercoledì, è rimasto abbottonatissimo sugli aspetti tattici. Probabile che l'ex allenatore del Torino riparta dalla difesa a quattro (4-4-2) schierata nelle ultime due partite. Davanti a Sepe, dunque, dovrebbero trovare spazio Mazzocchi, Fazio, Dragusin e Ranieri. In mediana l'unico certo di una maglia sembra essere Lassana Coulibaly. Al suo fianco sarà ballottaggio tra Radovanovic e Bohinen, a destra sarà ballottaggio tra Kastanos e Ribery (con il primo in vantaggio) ed Ederson sulla corsia mancina. Davanti fiducia alla coppia Djuric-Bonazzoli con Mousset, Mikael e Perotti che potrebbero avere spazio a partita in corso. Entusiasmo a Salerno: polverizzati da giorni i 13.500 tagliandi disponibili (capienza al 50%) per il match dell'Arechi.

Probabili formazioni di Salernitana-Milan.

Salernitana (4-4-2): 55 Sepe; 30 Mazzocchi, 16 Fazio, 25 Dragusin, 19 Ranieri; 20 Kastanos, 18 L. Coulibaly, 16 Radovanovic, 13 Ederson; 9 Bonazzoli, 11 Djuric. A disposizione: 72 Belec, 4 Jaroszynski, 5 Veseli, 7 Ribery, 15 Bohinen, 21 Zortea, 22 Obi, 24 Kechrida, 31 Gagliolo, 87 Mikael, 88 Perotti, 99 Mousset. All.: Nicola. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonazzoli e Mazzocchi. Indisponibili: Verdi, Gyomber, M. Coulibaly, Ruggeri, Schiavone.

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan, 2 Calabria, 23 Tomori, 13 Romagnoli, 19 Hernandez, 8 Tonali, 4 Bennacer, 56 Saelemaekers, 10 Brahim Diaz, 17 Leao, 9 Giroud (1 Tatarusanu, 83 Mirante, 25 Florenzi, 20 Kalulu, 5 Ballo Touré, 33 Krunic, 41 Bakayoko, 79 Kessie, 7 Catillejo, 30 Messias, 27 Maldini, 12 Rebic). All.: Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Theo Hernandez, Bennacer, Diaz. Indisponibili: Kjaer, Ibrahimovic. Arbitro: Fabbri di Ravenna. Quote Snai: 9,50; 5,50; 1,30.