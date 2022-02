Serie A: Roma-Verona, formazioni

Non sembra esserci fine al peggio per Josè Mourinho. La vigilia della sfida contro il Verona è agitata dagli infortuni e dai casi di Covid (4 in totale, tutti sintomatici e con green pass rafforzato) che mettono in grande difficoltà lo Special One già nello schierare undici calciatori. "Con nove assenti sarebbe dura per chiunque - ha spiegato l'allenatore in conferenza - ma chi scenderà in campo deve sentire la passione che la gente ci mette perché anche sabato ci sarà il sold out al 50%".

Intanto la lista degli assenti è lunga: da Spinazzola a Ibanez, passando per Mancini, El Shaarawy, Boer, Mkhitaryan, Carles Perez e Shomurodov. Elenco al quale per ora non si iscrive Zaniolo che nell'allenamento del giovedì ha avvertito un fastidio al quadricipite. I medici e i fisioterapisti faranno di tutto per rimetterlo in piedi e averlo quantomeno a disposizione per entrare a gara in corso. "Mi dispiace che dovrò distruggere metà Primavera , ma ci servono calciatori da mandare in panchina" è stato il monito di Josè Mourinho, che incrocia le dita nella speranza che il cluster di positivi si fermi a quattro calciatori. Nel frattempo tra le poche certezze di formazione sembra esserci Tammy Abraham. "Sono soddisfatto di quanto ha fatto fin qui, ma ha le potenzialità per fare ancora meglio" ha rilanciato lo Special One che poi preferisce non commentare a chi gli chiede come si rapporti con il silenzio dei Friedkin. "Posso dire che ho solo grande rispetto, personale e professionale, per loro. Cos'altro potrei aggiungere? Sono i miei superiori".

La concentrazione di 'Mou' è tutta su una formazione praticamente da inventare e che lancerà dal primo minuto ancora una volta il giovane Afena-Gyan. Non c'è spazio nemmeno per il rammarico di una settimana che ha visto il ritorno della Champions ma senza la possibilità di giocarla da parte dello Special One. "Di certo non piango perché ora gioco la Conference, io sono un privilegiato ad aver disputato oltre 150 partite di Champions", ha tuonato Mou che bada al presente senza nemmeno dar credito alle indiscrezioni che rimbalzano in Inghilterra, con il Sun (sempre prodigo di notizie su trattative e anche di fantamercato) che avrebbe accostato Cristiano Ronaldo alla sua Roma per la prossima stagione.

Probabili formazioni di Roma-Verona.

Roma (4-3-1-2): 1 Rui Patricio; 15 Maitland-Niles, 6 Smalling, 24 Kumbulla, 5 Vina; 17 Veretout, 4 Cristante, 27 Sergio Oliveira; 7 Pellegrini; 64 Arena Gyan, 9 Abraham. (87 Fuzato, 65 Tripi, 52 Bove, 67 Mastrantonio, 59 Zalewski, 2 Karsdorp, 60 Ndiaye, 55 Darboe, 42 Diawara, 62 Volpato, 22 Zaniolo). All.: Mourinho. Squalificati: Mancini. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Spinazzola, Ibanez, El Shaarawy, Carles Perez, Mkhitaryan, Shomurodov, Boer.

Verona (3-4-2-1): 96 Montipò, 16 Casale, 21 Gunter, 17 Ceccherini, 5 Faraoni, 61 Tameze, 14 Ilic, 8 Lazovic, 7 Barak, 10 Caprari, 99 Simeone (22 Berardi, 12 Chiesa, 31 Sutalo, 42 Coppola, 43 Retsos, 24 Bessa, 29 Depaoli, 75 Hongla 88 Praszelik, 11 Lasagna, 18 Cancellieri). All.: Tudor. Squalificati: nessuno. Diffidati: Casale, Depaoli, Faraoni, Gunter, Ilic, Veloso. Indisponibili: Dawidowicz, Frabotta e Veloso. Arbitro: Pairetto di Nichelino. Quote Snai: 2,05; 3,60; 3,45.