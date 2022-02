Serie A: Cagliari-Napoli, formazioni

Il Napoli torna da Barcellona con il cuore gonfio di soddisfazione e con qualche acciacco. Tempo per riposarsi non ce n'è. In mattinata Luciano Spalletti ha riunito la rosa sul campo del Centro Tecnico di Castel Volturno e ha dato l'ordine di dimenticare Barcellona e l'Europa League e di tornare a pensare intensamente al campionato e in particolare al Cagliari, che gli azzurri dovranno affrontare in posticipo lunedì prossimo. Come avviene ormai per consuetudine radicata negli ultimi tempi, lo staff medico ha avuto molto lavoro da sbrigare e la situazione delle assenze forzate è tornata a farsi pesante. Lunedì mancheranno all'appello Anguissa, infortunatosi in maniera abbastanza seria ieri sera al Camp Nou, Lobotka, Lozano, Politano e Tuanzebe che per la Spagna non erano neppure partiti. Le speranze di recuperarne qualcuno per la gara in programma alla Sardegna Arena sono praticamente pari a zero. Anzi bisognerà nelle prossime ore valutare le condizioni di Fabian Ruiz che in uno scontro con Gavi nel finale di partita ha riportato una ferita lacero-contusa alla testa con abbondante fuoriuscita di sangue, che ha richiesto l'applicazione di alcuni punti di sutura.

Probabili formazioni di Cagliari-Napoli.

Cagliari (3-5-2): 28 Cragno, 15 Altare, 3 Goldaniga, 33 Obert; 2 Bellanova, 14 Deiola, 27 Grassi, 8 Marin, 29 Dalbert; 10 Joao Pedro, 20 Pereiro. A disposizione: 1 Aresti, 31 Radunovic, 23 Ceppitelli, 25 Zappa, 44 Carboni, 22 Lykogiannis, 4 Baselli, 39 Kourfalidis, 18 Nandez, 30 Pavoletti, 9 Keita, 19 Gagliano. All.:Mazzarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Strootman. Indisponibili: Rog, Strootman, Walukiewicz, Lovato, Ceter.

Napoli (4-2-3-1): 25 Ospina, 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 8 Ruiz, 4 Demme, 7 Elmas, 20 Zielinski, 24 Insigne, 9 Osimhen. (1 Meret, 12 Marfella, 2 Malcuit, 59 Zanoli, 5 Juan Jesus, 31 Ghoulam, 33 Ounas, 14 Mertens, 37 Petagna). All.: Spalletti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Anguissa, Demme e Rrahmani. Indisponibili: Anguissa, Lobotka, Lozano, Politano, Tuanzebe. Arbitro: Mariani di Aprilia Quote Snai: 5,75; 4,50; 1,53.