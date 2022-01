Serie A: Venezia-Milan, formazioni

Con il Covid che minaccia di stravolgere ancora una volta la Serie A, Stefano Pioli sa di affrontare "un periodo particolare" in cui è necessario "seguire i protocolli" ed essere coscienti che "l'imprevisto è sempre dietro l'angolo". Una nuova normalità con cui fare i conti, ma le porte chiuse sarebbero una decisione difficile: "Abbiamo sofferto così tanto l'assenza dei tifosi - spiega - ora abbiamo riassaporato entusiasmo e passione, il calcio con i tifosi è un'altra cosa e lo sport è dei tifosi ma è chiaro che anche loro devono fare la loro parte rispettando le regole". Per quanto riguarda il giro di tamponi quotidiani a cui si sottopone la squadra rossonera dopo i cinque contagi accertati, Pioli spera di non avere altre sorprese ma in qualunque caso il Milan "è pronto". Poco importa se il Venezia avversario del lunch match di domani avrà forze fresche a disposizione, visto che non hanno disputato la partita di giovedì contro la Salernitana. "Campionato falsato? La stagione è questa, bisogna sapersi adattare e rispettare la situazioni. In tutti i campionati europei ci sono partite che si giocano e partite che non si giocano. Poi ci sono organi competenti che dovranno prendere decisioni non facili...".

Probabili formazioni

Venezia (4-3-3): 12 Lezzerini; 7 Mazzocchi, 30 Svoboda, 32 Ceccaroni, 55 Haps; 27 Busio, 44 Ampadu, 21 Cuisance; 10 Aramu, 17 Johnsen, 14 Henry (1 Maenpaa, 34 Bertinato; 3 Molinaro, 13 Modolo, 28 Schnegg; 16 Fiordilino, 18 Heymans, 19 Bjarkason, 23 Kiyine, 33 Crnigoj; 9 Forte, 11 Sigurdsson, 77 Okereke). All.: Zanetti. Squalificati: Caldara, Tessmann. Diffidati: Aramu, Heysmans. Indisponibili: Vacca, Dezi, Ebuhei, Bocalon, Zigoni, Peretz, Romero, Neri, Ala-Myllymachi.

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 25 Florenzi, 23 Tomori, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 8 Tonali, 41 Bakayoko; 56 Saelemaekers, 20 Kalulu, 46 Gabbia 10 Diaz, 17 Leao; 11 Ibrahimovic (83 Mirante, 14 Conti, 33 Krunic, 7 Castillejo, 27 Maldini, 12 Rebic, 30 Messias, 9 Giroud). All.: Pioli Squalificati: nessuno. Diffidati: Theo Hernandez, Tonali. Indisponibili: Tatarusanu, Kjaer, Plizzari, Ballo-Touré, Kessié, Bennacer, Pellegri, Calabria, Romagoli, Tomori. Arbitro: Irrati di Pistoia. Quote Snai: 5,75; 4,00; 1,57.