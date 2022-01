Serie A: Napoli-Sampdoria, formazioni

"@kkoulibaly26, impegnato con la propria Nazionale per la Coppa d'Africa, è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo". E' il tweet con il quale il Napoli, sul proprio account ufficiale, ufficializza la positività al Covid del proprio difensore, il senegalese Kalidou Koulibaly.

Il pareggio con la Juventus ha riscaldato gli animi, ma si rimane in piena emergenza. Domani al Maradona contro la Sampdoria non ci sarà Spalletti, bloccato dal Covid, e mancheranno ancora nove giocatori della rosa (Meret, Malcuit, Mario Rui, Osimhen e Lozano alle prese con il virus, Koulibaly positivo e impegnato in Coppa d'Africa con Anguissa e Ounas e Ruiz infortunato). In campo dovranno andare giocoforza gli stessi undici scesi in campo a Torino, a meno che Spalletti non decida di utilizzare subito il nuovo arrivato Tuanzebe che oggi ha conosciuto i compagni di squadra con i quali si è allenato per la prima volta (''Ciao a tutti i tifosi del Napoli - ha detto in un video pubblicato sul canale Twitter della Società - sono Axel Tuanzebe. Sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di vedervi allo stadio''). Giocheranno dunque Ospina, Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus e Ghoulam in difesa, Demme e Lobotka a centrocampo, con Politano, Zielinski e Insigne a sostegno dell'unica punta, Mertens. A disposizione in panchina ci saranno i portieri Marfella e Idasiak, i difensori Zanoli, Tuanzebe, Spedalieri e Costanzo, i centrocampisti Vergara ed Elmas e la punta Petagna.

Kalidou Koulibaly si trova in Camerun nel ritiro con la Nazionale del Senegal per partecipare alla Coppa d'Africa in programma da domani. Il calciatore che è asintomatico ha cominciato il periodo di isolamento. Al termine della quarantena lo staff medico della Nazionale del Senegal dovrà decidere se il calciatore potrà prendere parte alle partite che eventualmente la 'sua' Nazionale dovrà ancora disputare o se potrà tornare in Italia. Il Senegal debutterà nella rassegna continentale africana lunedì, alle ore 14, contro lo Zimbabwe. Oltre a Koulibaly sono risultati positivi al tampone tra i Nazionali senegalesi anche anche il portiere del Chelsea, Mendy, e Diedhiou, attaccante dell'Alanyaspor. Positivo anche un membro dello staff tecnico.

Probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): 25 Ospina, 22 Di Lorenzo, 5 Juan Jesus, 33 Rrahmani, 31 Ghoulam, 4 Demme, 68 Lobotka, 21 Politano, 20 Zielinski, 24 Insigne, 14 Mertens. (12 Marfella, 16 Idiasak, 59 Zanoli, 7 Elmas, 74 Costanzo, 27 Spedalieri, 37 Petagna, 82 Vergara). All. Spalletti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Anguissa. Indisponibili: Koulibaly, Osimhen, Anguissa, Elmas, Lozano, Ounas, Malcuit, Meret, Fabian Ruiz.

Sampdoria (4-4-2): 1 Audero, 19 Dragusin, 4 Chabot, 25 A.Ferrari, 29 Murru, 24 Bereszynski, 6 Ekdal, 2 Thorsby, 17 Askildsen, 23 Gabbiadini, 27 Quagliarella. (32 Saio, 36 Zorzi, 11 Ciervo, 70 Trimboli, 28 Yepes, 9 Torregrossa, 26 Viera, 10 Caputo). All.: D'Aversa. Squalificati: Candreva. Diffidati: Bereszynski, Chabot. Indisponibili: Colley, Damsgaard, Augello, Falcone, Verre, Ravaglia, Yoshida. Arbitro: Di Bello di Brindisi. Quote Snai: 1,45; 4,00; 6,50.