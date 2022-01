Serie A: Roma-Juventus e Genoa-Spezia, formazioni

Alle 18.30 in campo Roma-Juventus e Genoa-Spezia

Roma: tentazione Mourinho, subito Maitland-Niles - Le assenze per squalifica di Mancini in difesa e soprattutto di Karsdorp sulla destra, unite alla necessità di dare subito una svolta dopo il ko di San Siro contro il Milan. Josè Mourinho (che come annunciato qualche giorno fa, oggi non ha parlato in conferenza stampa) medita da subito l'inserimento contro la Juventus domani sera all'Olimpico del nuovo acquisto Ainsley Maitland-Niles. L'esterno inglese proveniente dall'Arsenal in prestito fino a giugno è stato annunciato ufficialmente oggi dal club giallorosso: "Sono entusiasta di essere qui e non vedo l'ora di cominciare - le sue prime parole con la casacca della Roma - Voglio dare il mio contributo alla squadra e dimostrare che tipo di giocatore sono. Grazie a tutti i tifosi per il supporto che mi hanno già dimostrato. Speriamo di fare grandi cose prima da qui alla fine di questa stagione".

Shevchenko: 'Con Spezia nessuna paura, gara fondamentale' - Uno scontro diretto fondamentale per la lotta salvezza quello che attende domani al Ferraris il Genoa che sfiderà lo Spezia. "Sarà una partita importantissima - ha detto Shevchenko - Dobbiamo cercare di fare la nostra gara partita e vincere le nostre paure. Voglio un Genoa aggressivo e propositivo che non abbia timori ma che riesca a fare il suo calcio. E' uno scontro diretto e se faremo un buon risultato ci avvicineremo al nostro traguardo che è la salvezza". Contro il Sassuolo si è visto un buon Genoa soprattutto nel primo tempo, ma ancora troppi errori. "Dovremo gestire meglio il pallone, essere più propositivi. Contro il Sassuolo la squadra , soprattutto nel primo tempo, ha avuto tante possibilità ma doveva sviluppare meglio le azioni. Invece c'è stata qualche scelta sbagliata, qualche errore individuale anche nei passaggi semplici. Ecco, domani dobbiamo cercare di eliminare questi errori e cercare di fare la nostra partita". Tutte da decifrare invece le scelte di formazioni con il ritorno dalla squalifica di Sturaro unico punto fermo.

Probabili formazioni di Roma-Juventus.

Roma (3-5-2): 1 Rui Patricio; 24 Kumbulla, 6 Smalling, 3 Ibanez; 92 El Shaarawy, 4 Cristante, 17 Veretout, 7 Pellegrini, 5 Vina; 22 Zaniolo, 9 Abraham (63 Boer, 13 Calafiori, 19 Reynolds, 8 Villar, 11 C. Perez, 59 Zalewski, 77 Mkhitaryan, 52 Bove, 14 Shomurodov, 64 Felix). All.: Mourinho. Squalificati: Mancini, Karsdorp. Diffidati: Cristante, Ibanez. Indisponibili: Fuzato, Spinazzola, Borja Mayoral, Diawara, Darboe.

Juventus (4-3-3): 1 Szczesny; 11 Cuadrado, 24 Rugani, 4 De Ligt, 2 De Sciglio; 14 McKennie, 27 Locatelli, 25 Rabiot; 22 Chiesa, 9 Morata, 10 Dybala (36 Perin, 3 Chiellini, 5 Arthur, 12 Alex Sandro, 17 Pellegrini, 18 Kean, 20 Bernardeschi, 21 Kaio Jorge, 30 Bentancur, 44 Kulusevski, 45 De Winter). All. Allegri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cuadrado, Danilo. Indisponibili: Bonucci, Danilo, Ramsey. Arbitro: Massa di Imperia. Quote Snai: 3,25; 3,35; 2,20.

Probabili formazioni di Genoa-Spezia.

Genoa (3-5-2): 57 Sirigu, 3 Vanheusden, 13 Bani,15 Vasquez, 36 Hefti, 90 Portanova, 47 Badelj, 27 Sturaro, 50 Cambiaso, 19 Pandev, 23 Destro (1 Semper, 35 Andrenacci, 14 Biraschi, 5 Masiello, 10 Melegoni, 8 Cassata, 33 Hernani, 94 Touré, 99 Galdames, 9 Caicedo, 93 Fares, 20 Ekuban). All.: Shevchenko. Squalificati: nessuno. Diffidati: Biraschi, Vasquez. Indisponibili: Criscito, Serpe, Rovella, Bianchi, Kallon.

Spezia (3-5-2): 94 Provedel; 27 Amian, 28 Erlic, 43 Nikolaou; 11 Gyasi, 25 Maggiore, 7 Sala, 21 Bastoni, 13 Reca; 9 Manaj, 18 Nzola. (1 Zoet, 40 Zovko, 6 Bourabia, 8 Kovalenko, 10 Verde, 14 Kiwior, 15 Hristov, 21 Ferrer, 22 Antiste, 29 Salcedo, 31 Sher, 44 Strelec). All.: Hugeux. Squalificati: Thiago Motta (all.), Agudelo. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Colley, Leo Sena. Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Quote Snai: 2,15; 4,25; 3,45