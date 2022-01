Calcio: Allegri, "1 o 2 anni e torniamo in lotta scudetto"

"I miracoli non li fa nessuno, io non sono spaventato: so che dobbiamo crescere e migliorare, tutti vorremmo lottare per lo scudetto ma ci sono momenti in cui devi costruire": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, fa un bilancio sulla stagione e sul futuro della squadra. "Serve pazienza, ma questo lo sapevo già - aggiunge l'allenatore - e sono venuto qui per costruire e per arrivare a lottare per lo scudetto nel giro di uno o due anni".

"Ci sta la squalifica, sono cose che capitano e quindi non c'è bisogno di commentare o aggiungere altro", ha detto Allegri, commentando così la decisione del Giudice Sportivo che lo ha fermato per un turno dopo le frasi ingiuriose pronunciate verso l'arbitro dopo la sfida contro il Napoli. Contro la Roma, dunque, ci sarà il vice Landucci in panchina.

Poi ancora: "Domani sarà sempre Roma-Juve, è uno scontro diretto: servirà lo spirito giusto per portare a casa un risultato positivo". "Vengono da una sconfitta, perciò Mourinho la preparerà molto bene - aggiunge l'allenatore - e per questo motivo c'è bisogno di una prestazione importante".