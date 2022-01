Serie A: Inter-Lazio e Verona-Salernitana, formazioni

Simone Inzaghi affronta il suo passato recente per decidere il suo futuro: domani a San Siro, in un clima caotico per il calcio dovuto alla recrudescenza della pandemia, arriva la Lazio. Una sfida importante per proseguire la corsa allo scudetto che vede favoriti i nerazzurri con Milan, Napoli e Atalanta nel gruppo delle inseguitrici. Inzaghi non parla in questa vigilia fatta di riunioni e decisioni importanti per contenere il virus e i suoi effetti ma certamente per lui non e' una partita come le altre. Un carico emotivo importante anche se chi lo conosce assicura che Inzaghi non si farà condizionare in un match che bisogna solo vincere. La Lazio di Maurizio Sarri con 32 punti non e' fra le protagoniste di punta di questo campionato ed e' per ora relegata all'ottavo posto in classifica. L'Inter di Inzaghi e' al comando ma dopo la Lazio arrivano la Juventus per la finale di Supercoppa e l'Atalanta in campionato. L'incubo dei positivi non e' scongiurato e domani non sono consentite distrazioni.

Salernitana: tamponi ok, in campo a Verona - La Salernitana partirà domani mattina alle 9 dall'aeroporto di Napoli per raggiungere Verona dove scenderà in campo alle 20.45. La squadra campana in mattinata ha effettuato un nuovo ciclo di tamponi per verificare lo stato della situazione Covid: sono ancora positivi otto calciatori che non potranno prender parte alla trasferta in terra veneta. Esito negativo, invece, per tutti gli altri componenti del gruppo squadra. Nel pomeriggio, quindi, la Salernitana ha svolto la seduta di rifinitura. Sul charter che porterà i campani a Verona saliranno 18-19 elementi della prima squadra ai quali si aggiungeranno 4-5 calciatori della formazione Primavera che garantiranno qualche soluzione in più al tecnico Stefano Colantuono.

Probabili formazioni di Inter-Lazio.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 22 Vidal, 77 Brozovic, 23 Barella, 14 Perisic; 7 Sanchez, 10 Lautaro (97 Radu, 11 Kolarov 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 12 Sensi, 19 Correa). All.: S. Inzaghi. Squalificati: Calhanoglu. Diffidati: Lautaro. Indisponibili: Dzeko, Cordaz, Satriano.

Lazio (4-3-3): 1 Strakosha; 77 Marusic, 3 Luiz Felipe, 26 Radu, 23 Hysaj; 21 Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 88 Basic; 9 Pedro, 17 Immobile, 20 Zaccagni. (25 Reina, 31 Adamonis, 4 Patric, 29 Lazzari, 19 Vavro, 28 A. Anderson, 7 Felipe Anderson, 27 Moro, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 18 Romero, 94 Muriqi). All.: Sarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cataldi. Indisponibili: Akpa Akpro, Acerbi. Arbitro: Pairetto di Nichelino Quote Snai: 1,40; 5,00; 7,25.

Probabili formazioni di Verona-Salernitana.

Verona (3-4-1-2): 1 Pandur, 61 Tameze, 21 Gunter, 17 Ceccherini, 16 Casale, 14 Ilic, 4 Veloso, 8 Lazovic, 10 Caprari, 11 Lasagna, 9 Simeone. (80 Kivila, 94 Toniolo, 29 De Paoli, 31 Sutalo, 26 Pierobon, 7 Barak, 20 Ruegg, 97 Terraciano, 9 Kalinic). All: Tudor. Squalificati: nessuno Diffidati: Casale, Faraoni, Simeone, Veloso. Indisponibili: Dawidowicz, Fabrotta, Berardi, Montipò, Cetin, Coppola, Faraoni, Cancellieri, Ragusa, Hongla, Magnani, Bessa.

Salernitana (3-5-2): 1 Fiorillo; 5 Veseli, 23 Gyomber, 31 Gagliolo; 33 Delli Carri, 2 M. Coulibaly, 14 Di Tacchio, 20 Kastanos, 21 Zortea; 9 Bonazzoli, 11 Djuric. (72 Belec, 71 De Matteis, 3 Ruggeri, 4 Jaroszynski, 24 Kechrida, 8 Schiavone, 28 Capezzi, 35 Motoc, 36 Russo, 34 Cannavale, 15 Gondo). All.: Colantuono. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bonazzoli e Ranieri. Indisponibili: Strandberg e L. Coulibaly. Arbitro: Dionisi dell'Aquila. Quote Snai: 1.35; 5.00; 8.25