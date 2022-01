Serie A: Empoli-Sassuolo, formazioni

In campo alle 14.30 Empoli-Sassuolo

Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli inizia la conferenza stampa per presentare la gara col Sassuolo facendo la conta. Tanti gli indisponibili, mai così tanti. Innanzitutto Fabiano Parisi, uscito durante l'ultima gara contro la Lazio: per lui lesione muscolo tendinea di grado moderato del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Ne avrà per oltre un mese almeno. "Abbiamo anche Luperto e Bandinelli squalificati, Romagnoli non è disponibile - spiega l'allenatore -. Il resto è in condizione ma considerando che abbiamo giocato poche ore fa. Abbiamo cercato di recuperare una condizione fisica buona, giochiamo contro una squadra attrezzata, brillante e redditizia". Domenica sarà la seconda sfida all'ex Dionisi...:"Il ragazzo è interessante, lo ha dimostrato ampiamente. La squadra si esprime sempre bene, io faccio il tifo per lui perché faccio il tifo per i giovani e per chi dimostra. Lo rivedo volentieri domani e spero che finisca come all'andata". Tornando alla gara dell'Epifania con la Lazio è stata davvero positiva la prestazione di Stojanovic: "Lui, ma in generale i nostri terzini hanno fatto una partita di alto livello. Sono stati bravi, ci hanno dato la possibilità di essere decisivi. Lo sappiamo da tempo, e hanno dei margini di miglioramento incredibili. Siamo sulla strada giusta, c'è molta volontà e vedo molti progressi, anche se solo parziali".

Probabili formazioni

Empoli (4-3-2-1): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 34 Ismajli, 42 Viti, 3 Marchizza; 27 Zurkovski, 28 Ricci, 8 Henderson; 11 Di Francesco, 10 Bajrami; 99 Pinamonti (1 Ujkani, 22 Furlan, 26 Tonelli, 20 Fiamozzi, 6 Romagnoli, 5 Stulac, 23 Asllani, 19 La Mantia, 9 Cutrone, 7 Mancuso). All.: Andreazzoli. Squalificati: Luperto, Bandinelli. Diffidati: Zurkowski. Indisponibili: Damiani, Haas, Baldanzi e Parisi.

Sassuolo (4-2-3-1). 47 Consigli; 17 Muldur, 5 Ayhan, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 8 Lopez, 20 Harroui; 25 Berardi, 18 Raspadori, 77 Kyriakoupolos; 92 Defrel (24 Satalino, 56 Pegolo, 21 Chiriches, 22 Toljan, 26 Mata, 27 Aucelli, 28 Kumi, 44 Tressoldi, 29 Samele). All.: Dionisi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Chiriches Berardi, Rasapdori, Rogerio. Indisponibili: Frattesi, Scamacca, Peleuso, Djuricic, Magnanelli, Henrique, Traorè, Obiang, Romagna. Arbitro: Volpi di Arezzo. Quote Snai: 2,50; 3,25; 2,55.