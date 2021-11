Champions: Milan-Porto, formazioni

In campo alle 18.45 Milan-Porto e Real Madrid-Shakhtar

Cinque giorni delicatissimi che possono definire le ambizioni del Milan. Stefano Pioli ripete come un mantra quelle che sono le direttive da quando si è seduto sulla panchina rossonera: una partita alla volta, un passo alla volta. Ed ora c'è il Porto a cui pensare, sfida da dentro o fuori, novanta minuti che possono decidere il cammino europeo del Milan. "E' un crocevia. Dobbiamo pensare solo alla partita di domani, vogliamo chiudere la striscia di risultati negativi. Dobbiamo concentrarci solo sul Porto. All'andata non abbiamo fatto bene. Pensiamo s a questo impegn, poi penseremo al derby di domenica". Impensabile per un club come il Milan restare a quota zero dopo quattro partite. La qualificazione non è ancora decisa. Porto e Atletico sono appaiate a 4 punti e una vittoria rossonera stravolgerebbe gli equilibri di classifica.

Un'impresa non impossibile ma molto difficile, certo è che il Milan deve cambiare completamente l'approccio rispetto alla sfida d'andata, perché quella di Oporto è stata la peggiore prestazione della stagione. "Il Porto ha fatto quello che ci aspettavamo. Sono stati aggressivi. In quello abbiamo sbagliato. Ha giocato meglio di noi - ammette l'allenatore - ci siamo mossi male e non siamo riusciti a superare la loro pressione. Dovremo fare meglio. Il Porto è forte. Dovremo essere lucidi e bravi e precisi tecnicamente". Tutto sta nell'approccio alla sfida. Conceicao promette "grande aggressività" per non commettere lo stesso errore della Roma che ha aspettato il Milan ed ha faticato nel primo tempo.

Probabili formazioni di Milan-Porto, partita del gruppo B di Champions League in programma allo Stadio Meazza (ore 18.45)

MILAN (4-2-3-1): 1 Tătărușanu, 2 Calabria, 23 Tomori, 24 Kjær, 19 Theo Hernández, 79 Kessie, 8 Tonali, 56 Saelemaekers, 10 Brahim Díaz, 17 Leão, 9 Giroud (89 Mirante, 96 Jundal, 5 Ballo Touré, 13 Romagnoli, 20 Kalulu, 41 Bakayoko, 46 Gabbia, 4 Bennacer, 33 Krunic, 27 Maldini, 11 Ibrahimović) All. Pioli Indisponibili: Florenzi, Maignan, Rebić, Plizzari, Messias

PORTO (4-4-2): 99 Diogo Costa, 12 Zaidu, 19 Mbemba, 33 Pepe, 23 João Mário, 16 Gru-jić,27 Sérgio Oliveira, 20 Vitinha, 25 Otávio, 7 Luis Díaz, 9 Taremi (1 Marchesin, 5 Marcano, 10 Conceicao, 11 Pepe, 17 Corona, 18 Manafà, 28 Bruno Costa, 29 Martinez, 30 Evanilson) 50 Vieira) All. Conceicao Indisponibili: Wendell, Uribe, Marcano Arbitro: Turpin (Fra) Quote Snai: vittoria Milan 2.00; pareggio 3.55; vittoria Porto 3.65