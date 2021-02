Serie A: Sampdoria-Atalanta

Domencia alle 12.30 in campo Sampdoria-Atalanta

Tegola per la Sampdoria in vista della sfida contro l'Atalanta al Ferraris. E' quasi impossibile che Ranieri possa contare sul difensore Colley che si è fermato per un problema muscolare.Si scalda Tonelli che farà coppia con Yoshida. Recupero in piscina per Torregrossa che non è al meglio per un dolore al polpaccio della coscia destra: salterà il match con i bergamaschi ed è a rischio anche per il derby contro il Genoa di mercoledì prossimo. Squalificato Adrien Silva, in cabina di regia toccherà a Ekdal.

Nell'Atalanta è in forte dubbio Zapata, uscito entro la mezz'ora mercoledì sera per una sospetta contrattura al retto femorale sinistro. Pronto Ilicic dal 1' con Muriel davanti a meno che non si ricorra alla coppia sulla trequarti Malinovskyi-Miranchuk dietro un'unica punta. In generale Gasperini ricorrerà a un turnover minimo: obbligato in difesa per la squalifica di Djimsiti, sostituito da Palomino da terzo di sinistra in linea con Toloi e Romero, fisiologico in corsia dove Sutalo dovrebbe sostituire Maehle a destra con Gosens fisso a sinistra e infine a centrocampo, con tre maglie per cinque tra De Roon, Freuler, Pessina un po' affaticato, Pasalic e Malinovskyi.