Serie A: Inter-Genoa

Domenica alle 15 in campo Inter-Genoa, Udinese-Fiorentina e Crotone-Cagliari con l'esordio sulla panchina dei sardi di Semplici al posto di Di Francesco

In casa nerazzurra in vista della sfida con il Genoa l'unico assente certo per il match del Meazza sarà Hakimi, squalificato, con ballottaggio tra Darmian e Young per sostituirlo. Recuperati Skriniar e Barella, usciti malconci dal derby contro il Milan di domenica scorsa, il tecnico nerazzurro Antonio Conte dovrebbe avere a disposizione anche Sensi e Vidal, alle prese con problemi muscolari in via di risoluzione. Il cileno potrebbe anche partire dal primo minuto, contenendo ad Eriksen una maglia da titolare in mediana.