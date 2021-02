Serie A, Napoli-Benevento

In campo domenica alle 18 Napoli-Benevento

Si surriscalda il clima derby in casa giallorossa per il Benevento. Filippo Inzaghi riabbraccia Gaetano Letizia, ai box da due mesi per infortunio e che contro gli azzurri potrebbe sedere in panchina. Ancora assente Riccardo Improta così come Iago Falque, indisponibile per un nuovo stop dal punto di vista fisico nella sua sfortunata parentesi con la maglia del Benevento. In difesa per il derby contro il Napoli mancherà Kamil Glik, espulso contro la Roma, ma rientrerà Alessandro Tuia. Per l'attacco scalpita Roberto Insigne, a segno nel match d'andata insieme al fratello Lorenzo e chiamato ad una nuova sfida speciale contro la squadra che l'ha lanciato nel grande calcio.