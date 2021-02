Serie A: Inter-Lazio; formazioni

Antonio Conte avrà nuovamente tutti a disposizione per la gara di domenica sera a San Siro contro la Lazio. Anche Arturo Vidal, uscito per una botta al ginocchio nella sfida contro la Fiorentina e out per squalifica in Coppa Italia con la Juventus, va infatti verso il recupero e potrebbe partire dal primo minuto insieme a Brozovic e Barella. Insieme a Vidal, potrebbe rivedersi in attacco Sanchez, anche lui out in Coppa Italia per squalifica, con Conte che potrebbe far riposare uno tra Lukaku e Lautaro Martinez dopo le fatiche delle ultime settimane. Sulle fasce invece Hakimi va verso la conferma, con ballottaggio tra Darmian, Young e Perisic per l'esterno sinistro.

Probabili formazioni di Inter-Lazio.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 22 Vidal, 77 Brozovic, 23 Barella, 15 A.Young; 9 R.Lukaku, 10 Lautaro (27 Padelli, 97 Radu, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 12 Sensi, 14 Perisic, 24 Eriksen, 7 Sanchez, 99 Pinamonti). All.: A.Conte. Squalificati: nessuno. Diffidati: Barella, Bastoni, Brozovic. Indisponibili: nessuno.

Lazio (3-5-2): 25 Reina; 37 Musacchio, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 S.Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 77 Marusic; 17 Immobile, 11 Correa. (71 Alia, 13 Armini, 19 Lulic, 4 Patric, 14 Hoedt, 16 Parolo, 18 Escalante, 96 Fares, 92 Akpa Akpro, 7 Pereira, 94 Muriqi, 20 Caicedo). All.: S.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Caicedo, Escalante, Fares, Hoedt. Indisponibili: Luiz Felipe, Strakosha. Arbitro: Fabbri di Ravenna. Quote Snai: 1,77; 3,85; 4,25. (ANSA).