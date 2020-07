++ Infortunio Mbappé serio, dubbia presenza con Atalanta ++

E' piuttosto serio l'infortunio riportato da Kylian Mbappé, uscito in lacrime ieri sera durante la finale di Coppa di Francia vinta 1-0 dal Psg contro il Saint-Etienne (1-0). L'attaccante del club parigino ha riportato una "distorsione alla caviglia destra con una significativa lesione del compartimento laterale esterno", ha reso noto il Psg. Non vengono stimati tempi di recupero, ma la diagnosi è comunque un duro colpo per la squadra che venerdì disputerà la finale della Coppa di Lega contro il Lione, ma soprattutto sta preparando i quarti di finale della Champions League a Lisbona, che giocherà il 12 agosto contro l'Atalanta.

Questa diagnosi sarà "rivalutata nell'arco delle prossime 72 ore dal punto di vista clinico", afferma ancora il Psg. Mbappé si è infortunato a causa di una durissima entrata di Loïc Perrin, per la quale il capitano del Saint Etienne è stato espulso. Rientrato molto dolorante negli spogliatoi, Mbappé è poi ricomparso con le stampelle ed un tutore alla caviglia, per celebrare la vittoria nella Coppa di Francia.

la partita è stata rovinata da un infortunio a Kylian Mbappe, toccato durissimo da Perrin alla mezzora del primo tempo. Il francese è uscito in lacrime, in campo si è scatenata una rissa furibonda tra i giocatori di Psg e Saint Etienne.