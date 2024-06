La Sardegna al campo largo, effetto Todde a Cagliari e Sassari

Nel successo del campo largo alle comunali in Sardegna - tre vittorie al primo turno a Cagliari, Sassari e Alghero dopo la vittoria alle regionali di febbraio con Alessandra Todde - è boom dei partiti di sinistra, mentre il Movimento 5stelle non sfonda e tutto il centrodestra paga la sconfitta, con Fratelli d'Italia lontano dai dati delle Europee e il crollo del Partito sardo d'azione dell'ex presidente della Regione Christian Solinas. Tiene solo Forza Italia, primo partito in assoluto ad Alghero con il 15,3%.

Il Pd - così come nei risultati delle Europee - è il primo partito sia a Cagliari che a Sassari. In quest'ultima città il neo sindaco, Giuseppe Mascia, è il coordinatore provinciale dem. A Cagliari è boom dei partiti di sinistra. Dopo cinque anni di amministrazione Truzzu - l'esponente di FdI considerato un fedelissimo di Giorgia Meloni e ora consigliere regionale dopo la sconfitta alle regionali di febbraio - Massimo Zedda si riprende la città che ha guidato dal 2011 al 2019.

Nel centrosinistra il Pd si attesta al 15,7%, tallonato dai Progressisti - il partito del sindaco - che registra un exploit con il 14,7%. Bene anche Avs, al 6,7%, e Sinistra futura con il 5,6%. Il M5s è al 5,5%. Nel centrodestra di Alessandra Zedda sconfitto, 'solo' il 10,2% per Fratelli d'Italia, mentre Forza Italia si attesta al 5,1%, superato dai Riformatori sardi che ottengono il 5,7%. Crollo del Psd'Az, lacerato da divisioni interne dopo i cinque anni alla guida della Regione: 2,3% e nessun consigliere eletto contro il 9,6% e 4 consiglieri eletti cinque anni fa. La Lega, insieme con il Pli, non va oltre il 4,7%.

A Sassari, dopo cinque anni di amministrazione Campus (liste civiche di riferimento centrodestra e M5s), il campo largo vince al primo turno con Giuseppe Mascia: il Pd è primo partito con oltre il 20,4%, mentre Avs ottiene l'8%. I 5 stelle si attestano al 6,4%.

Nel centrodestra flop del rettore dell'Università Gavino Mariotti, che si ferma al 16,1%, dietro anche all'avvocato Nicola Lucchi (liste civiche). FdI non va oltre il 6%, poco più del 2% per Forza Italia. Ad Alghero il Pd non va oltre il 12,7%, con l'exploit della lista civica Noi riformiamo Alghero che sosteneva il neo sindaco Raimondo Cacciotto al 11,8%.



