Autonomia: servizio bilancio, valutare costi trasferimenti

"A prescindere dalle funzioni trasferite" alle Regioni, serve "quanto meno, una valutazione preliminare dell'impatto finanziario del trasferimento". Lo si legge nelle osservazioni del servizio di bilancio della Camera all'autonomia differenziata trasmesse ai gruppi in commissione alla Camera insieme alle risposte del governo. "Si ritiene che la valutazione finanziaria non possa prescindere dalla richiesta di attribuzione delle funzioni da parte della regione richiedente", "solo" dopo "si possono valutare gli impatti finanziari".

Sempre stando alle osservazioni del servizio di bilancio dello Stato l'iter delle intese fra Stato e Regione presenta "profili meritevoli di approfondimento", sia in merito al "controllo parlamentare sulle risorse oggetto di effettivo trasferimento", sia sulle "modalità di finanziamento delle funzioni trasferite". Per i beni e le risorse oggetto di trasferimento, andrebbe valutata "la necessità di sottoporre gli schemi di Dpcm al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari", si spiega.

La risposta del governo è che il Parlamento "è coinvolto in varie fasi e le stesse intese sono deliberate mediante l'approvazione di un disegno di legge", quanto ai Dpcm "costituiscono soltanto lo strumento tecnico ed esecutivo di una valutazione politica compiuta a monte" e "in tale sede già sottoposta a una forma di sindacato parlamentare".

Il governo in un altro passaggio di risposta al servizio di bilancio sottolinea che "l'impostazione secondo la quale la determinazione dei Lep, per i quali occorrono i provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie, è da considerarsi propedeutica al trasferimento delle funzioni" è corroborata dall'articolo 4 comma 1 del testo che recita: "'Qualora dalla determinazione dei Lep derivino nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si puo' procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale'.

