Schlein, libertà ridotte da tagli alla sanità e salari bassi

"Se hai un salario da fame e non puoi pagare l'affitto, non sei pienamente libero, mentre il governo Meloni blocca la proposta sul salario minimo su cui raccogliamo firme in tutta Italia e cancella i fondi per l'affitto da 330 milioni". Così la segretaria del Pd Elly Schlein replica alla premier.

"Se ti ammali di tumore e non riesci a prenotare le visite successive con la sanità pubblica non sei libero o lo sei se faticosamente trovi 500 euro. Io - aggiunge - mi preoccupo di quelli che 500 euro non provano neanche a cercarli. Queste sono le libertà compresse dalle scelte dissennate del governo".





