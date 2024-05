"Noi siano per vedere nelle mani dei giovani il futuro, non il fucile": così la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in merito al progetto di legge proposto dal ministro Matteo Salvini, sulla reintroduzione del servizio di leva o civile obbligatorio per sei mesi. La segretaria Pd ha parlato a margine di un evento elettorale di Città della Pieve, in provincia di Perugia.



