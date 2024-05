Sportiello: 'Discuteremo la pdl sui baby influencer a giugno'

"Grazie alla richiesta del Movimento 5 stelle, discuteremo a giugno la mia proposta di legge sul fenomeno dei 'baby influencer' e su quello dello 'sharenting'". Lo annuncia la deputata del M5S Gilda Sportiello.

"Tutelare i minori vuol dire anche riconoscere che la condivisione costante delle loro foto o dei loro video sulle piattaforme online significa esporli a rischi. Regolamentare l' esposizione dei minori sui social è l'obiettivo che mi sono posta con la proposta di legge a mia firma depositata il 12 marzo 2024 e tra circa un mese inizierà finalmente il suo esame alla Camera. Sappiamo che l'esposizione sui social costante dei minori può causare danni importanti come testimoniano i dati. Per questi motivi diventa urgente discutere la mia proposta di legge - continua Sportiello - per adottare misure concrete, come ad esempio garantire il diritto all'oblio, destinare eventuali profitti su un conto corrente dedicato e gestito da un curatore nominato da un tribunale, estendere la normativa sul lavoro minorile. Esprimo quindi soddisfazione per questo primo passo compiuto: per la prima volta in Italia interveniamo su questo fenomeno grazie alla mia proposta di legge", conclude Sportiello.

