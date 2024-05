Nuova fumata nera nella seduta comune di Camera e Senato sull'elezione del giudice costituzionale. Sono state 349 le schede bianche. Si dovrà, dunque, procedere ad un quinto scrutinio.

L'esito della votazione era stato dato già per scontato visto l'orientamento della maggioranza a votare scheda bianca per attendere che scadano altri tre giudici costituzionali e, dunque, trovare una quadra, anche con l'opposizione, in una logica più complessiva.

