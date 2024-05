"L'obiettivo non è una percentuale.

Il sogno è quello di prendere un voto in più di Salvini: lui dice 'meno Europa', noi 'Stati Uniti d'Europa'. C'è bisogno di più Europa di fronte alle guerre" e alle crisi in corso. Lo afferma il leader di Iv Matteo Renzi ospite di Tribù su skytg24.

"Se venissi eletto io lascerei il Parlamento e andrei in Europa. Gli altri - Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Elly Schlein - no" ha aggiunto.



