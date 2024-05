Castrazione chimica, l'emendamento passa ma con valutazione 

Passano l'esame di ammissibilità due emendamenti della Lega che prevedono la castrazione chimica e la possibilità che i riti islamici siano celebrati solo in italiano. I relatori vengono però invitati a 'un'attenta valutazione del rispetto dei principi costituzionali'. Lo si legge nel dispositivo di ammissibilità delle commissioni della Camera. Nulla da fare invece per gli emendamenti, sempre della Lega, che prevedono l'albo degli imam e il registro delle moschee. Verrà discusso anche quello 'anti-no Ponte' che aumenta le sanzioni per i reati di violenza o minaccia 'commessi al fine di impedire la realizzazione di un'infrastruttura strategica'.



