Meloni, aspettiamo le risposte di Toti prima di valutare

"Toti ha detto che avrebbe letto le carte e avrebbe dato le risposte. Aspettare quelle risposte e valutare penso sia il minimo indispensabile per un uomo che ha governato molto bene quella Regione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni arrivando a Milano, per l'intervista a Il Giorno de La Verità.

"Non ho avuto tempo e possibilità di approfondire più di tanto" ha poi aggiunto spiegando che aspettare le risposte di Toti è "il minimo sindacale di rispetto. E non ho altro da aggiungere".



