Meloni: 'Con la riforma fiscale l'Italia più attrattiva per le imprese'

"Negli anni abbiamo avuto modo di confrontarci più volte, e non credo di sbagliare se dico che il comune denominatore del nostro dialogo è sempre stato lo stesso, ovvero la necessità di riformare il sistema fiscale italiano per renderlo più giusto, più semplice, più organico e più razionale". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio agli Stati generali dei commercialisti, a Roma.

"Eravamo, cioè - aggiunge - della stessa idea: l'Italia non poteva più rimandare una riforma che aspettava da quasi cinquant'anni, che era proprio la riforma fiscale. Era necessaria una riforma che costruisse un nuovo rapporto tra fisco e contribuente, che abbassasse la pressione fiscale e ponesse le condizioni per un'Italia più attrattiva per le imprese e per gli investimenti".

"Come sapete, siamo a un passo dalla riforma della disciplina del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale - ha aggiunto la premier -. È anche qui un'innovazione attesa da tempo, contenuta in una proposta di legge all'esame del Parlamento, e ringrazio davvero chi ci ha lavorato e chi ci sta lavorando. Proseguiamo su questa direzione per dimostrare che se la politica, le istituzioni, le organizzazioni di categoria, il mondo delle professioni lavorano insieme possono ottenere grandi cose per il bene comune. E quindi davvero grazie per il lavoro che abbiamo fatto insieme fin qui ma soprattutto grazie per il lavoro che sono certa continueremo a fare insieme".

