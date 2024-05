Ilaria in catene, ecco prima immagine per la campagna elettorale di Salis

La foto di Ilaria in catene che entra nel tribunale di Budapest. E la scritta: "È questa l'Europa che vogliamo?".

Ecco la prima immagine scelta per la campagna elettorale di Ilaria Salis per la corsa alle europee: "Ilaria Salis è una cittadina italiana rinchiusa da febbraio del 2023 nel carcere di Budapest in condizioni disumane, che violano i diritti fondamentali di ogni essere umano. Dobbiamo fare la nostra parte per liberare Ilaria da una detenzione iniqua e per garantirle un giusto processo, per ristabilire in tutta l'Unione Europea lo stato di diritto. Perché questa battaglia riguarda tutte e tutti noi, il nostro Paese e l'Europa di domani", si legge nel volantino elettorale.

E poi la richiesta di votare Ilaria e Avs e in tutte le circoscrizioni, appunto, per cambiare lo stato delle cose in Ue: "Vi chiediamo di votare Ilaria Salis nei collegi in cui è candidata e di sbarrare il simbolo di Alleanza verdi e sinistra negli altri collegi: servirà la partecipazione di tutti, perché per portare Ilaria in Europa occorre superare il quorum del 4%".







