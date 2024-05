Roberto Salis, il sostegno a Ilaria é importante dappertutto

"Credo che anche dove non è candidata sia importante il sostegno ad Ilaria. Ed in ogni caso un consenso sempre più ampio ad Alleanza Verdi Sinistra è fondamentale per il raggiungimento del quorum". Lo ha detto Roberto Salis, padre di Ilaria, detenuta in Ungheria e candidata alle elezioni europee, parlando con i giornalisti a margine della presentazione della candidatura alla stessa consultazione dell'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano. All'iniziativa hanno partecipato, oltre allo stesso Lucano, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra, e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana. "Ognuno, con il proprio fiammifero - ha aggiunto Salis - deve contribuire a mantenere accesa la luce di speranza per Ilaria. Quello che è accaduto a mia figlia non deve più accadere a nessuno in Europa".



